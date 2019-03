Sekiro: Shadows Die Twice: Speedrunner rauscht in unter einer Stunde durch das gesamte Spiel - 4Players.de

Während viele Spieler sich in unzähligen Versuchen dabei abmühen, im knackig schweren Sekiro: Shadows Die Twice langsam voran zu kommen, zeigt Speedrunner und Twitch-Streamer danflesh111, wie vermeintlich leicht und schnell es doch gehen kann: Wie DualShockers berichtet, schaffte er es in unter einer Stunde, das Spiel zu beenden. Genauer gesagt benötigte er 50 Minuten und 52 Sekunden bis zum Abspann - Weltrekord!Wer sich den Wahnsinnslauf gerne ansehen möchte (Achtung: Spoiler und viel Gefluche), bitte sehr:Jörg brauchte für unseren Test zwar deutlich länger, war aber trotzdem sehr von der Herausforderung angetan und würdigte das jüngste Werk von From Software mit einer Wertung von 90% und vergab damit unseren Platin-Award.Letztes aktuelles Video: Video-Epilog