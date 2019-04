Letztes aktuelles Video: Video-Epilog



Es handle sich dabei allerdings um interne Schätzungen seitens Activision und Entwickler From Software. Zu unserem Test geht es hier , Jörg resümierte darin: "From Software setzt die Tradition der Soulsreihe fort und brilliert mit neuen Ideen im alten Japan: Greifhaken, Stealth und vor allem das geniale Kampfsystem sorgen für ein frisches Spielgefühl."Letztes aktuelles Video: Video-Epilog

Das bockschwere japanische Schwertkampf-Abenteuer Sekiro: Shadows Die Twice verkauft sich offenbar wie geschnitten Sushi: Publisher Activision ( via Dualshockers.com ) hat verkündet, dass nach zehn Tagen weltweit zwei Millionen Stück des Action-Adventures abgesetzt worden seien, wenn man alle Plattformen (PS4, Xbox One und PC) zusammenrechnet.