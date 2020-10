Sekiro: Shadows Die Twice: "GOTY-Update" wird am 28. Oktober verteilt

Am 28. Oktober wird die "Game of the Year Edition" von Sekiro: Shadows Die Twice ab 34,95€ bei kaufen ) erscheinen. In dem Zusammenhang werden alle Sekiro-Spieler auf PC, PlayStation 4 und Xbox One ein kostenloses Update mit zusätzlichen Features erhalten. Es soll ab 18 Uhr verteilt werden - ebenfalls am 28. Oktober.Das Update umfasst u.a. einen Modus (Reflection of Strength / Gauntlet of Strength), in dem man zuvor besiegter Bosse in einzelnen und aufeinander folgenden Kämpfen erneut herausfordern darf. Des Weiteren wird man Aufzeichnungen (Remnants) der eigenen Aktionen an die Welten anderer Shinobi schicken können. Diese Aufnahmen können bis zu 30 Sekunden lang sein und dürfen mit einer Nachricht versehen werden. So soll man Strategien und Hinweise wie "in einem Netzwerk" teilen können. Neu sind ebenfalls drei weitere Skins/Formen, darunter "Old Ashina Shinobi" und "Tengu", die freigeschaltet werden, sobald bestimmte Bedingungen erreicht wurden.Letztes aktuelles Video: Game of the Year Edition