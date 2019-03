Soulcalibur 6: Entwickler wollen vorerst keine offiziellen Rahmendaten (Frame Data) veröffentlichen - 4Players.de

Liesel Weppen hat geschrieben: ? Gestern 17:16 Ne, war irgendein Street Fighter, aber da läufts ja genauso. Ne, war irgendein Street Fighter, aber da läufts ja genauso.

Ab einem bestimmten Level sicherlich. Aber SF ist halt nicht SC, ich halte SF für deutlich "technischer" in dieser Beziehung und in Puncto "Wir spielen das mit Excel Tabellen" komplett durchgenudelt.Controller + Treppe wäre dann aber auch eher so die Drunken Boxing Methode "Du weißt nicht, was ich als nächstes mache, weil ich es selbst nicht weiß."Natürlich wischt ein Pro mit dir den Boden auf. Da reicht das schon, wenn die eine Öffnung finden und dich jonglieren. Kannst du als Noob nicht kontern.Disclosure: SC haben wir vor 16 Jahren gespielt, auf der Couch und alle nicht nüchtern. Weiter ging für Niemanden die Prügler Karriere.