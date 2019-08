Soulcalibur 6: Cassandra (DLC) legt los; Season Pass 2 mit Gastkämpfer Haohmaru angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Soulcalibur 6 (PC)

Cassandra, die nächste DLC-Kämpferin aus dem ersten Season Pass von SoulCalibur 6 , wird am heutigen 5. August auf PC und Xbox One sowie am 6. August auf PlayStation 4 zur Verfügung stehen. Damit stößt Cassandra zu ihrer Schwester Sophitia.Zugleich ist der Season Pass 2 auf der EVO 2019 von Bandai Namco Entertainment angekündigt worden. Der zweite Season Pass wird vier Charaktere und vier "Creation Packs" umfassen. Der erste Charakter, der vorgestellt wurde, ist der Gastkämpfer Haohmaru aus der Reihe Samurai Shodown.