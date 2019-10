Soulcalibur 6: "Neue Moves" mit Season 2 - 4Players.de

Für SoulCalibur 6 wird zum Start von Season 2 (bisher steht kein Termin fest) ein Patch veröffentlicht, der neue Aktionen/Kampfbewegungen für alle bisherigen Charaktere hinzufügen wird. Der folgende Trailer gibt einen Vorschau auf die "neuen Moves". Bandai Namco Entertainment wird demnächst weitere Details verraten.Der zweite Season Pass wird vier Charaktere und vier "Creation Packs" umfassen. Der erste Charakter, der vorgestellt wurde, ist der Gastkämpfer Haohmaru aus der Reihe Samurai Shodown.Letztes aktuelles Video: New Moves in Season 2"Transcend history and the world once again in SoulCalibur 6! A free update will introduce new moves for all characters when Season 2 releases."