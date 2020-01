Soulcalibur 6: Haohmaru ist der zweite neue Charakter der aktuellen Saison

Laut Gematsu hat Bandai Namco im Rahmen des Turniers Evo Japan 2020 mit Haohmaru den zweiten Charakter angekündigt der im Rahmen des aktuellen Season Pass zu den Figuren in Soulcalibur 6 hinzustoßen wird. Wann der aus Samurai Showdown bekannte Schwertkämpfer veröffentlicht wird, ist dabei noch nicht bekannt. Im folgenden Video wird er kurz vorgestellt.Haohmaru ist nach Hilde der zweite von vier Charakteren der aktuellen Saison - die Identität der restlichen zwei ist noch nicht bekannt. In der ersten Saison hatten mit 2B aus Nier: Automata und dem Hexer Geralt zwei serienfremde Gäste einen Auftritt in Soulcalibur 6.Letztes aktuelles Video: Season 2 Introduction Trailer