Witchfire: Explosiver neuer Gameplay-Trailer enthüllt

Witchfire: Neuer Gameplay-Trailer hat es in sich

Release noch Endes des Jahres

Für den optisch auf den ersten Blick besonders ansprechenden Fantasy-FPS Witchfire aus dem polnischen Indie-Studio The Astronauts gibt es nun im Zuge des Summer Game Fest einen neuen Gameplay-Trailer.Bereits fünf geschlagene Jahre liegt die erste Ankündigung zum düsteren Fantasy-Shooter Witchfire nun schon zurück. Bereits 2017 wurde der von Genre-Fans heiß herbeigewünschte Titel von Entwickler The Astronauts angekündigt. Seitdem war es eher ruhig, was das Spiel angeht. Doch diese Stille wird nun mit einem lauten Knall durchbrochen, denn der Gameplay-Trailer zu Witchfire lässt es richtig krachen.Während man munter die furchteinflößenden Kreaturen ausmerzt, die sich euch in Witchfire in den Weg stellen, steht dem Spieler eine schier endlose Auswahl an Waffen und Zaubersprüchen zur Verfügung, die dabei helfen sollen. Dabei versprechen die Entwickler von The Astronauts stundenlangen Spielspaß, der dank einem Skill-basierten Shooter-System und Roguelite-Elementen nicht langweilig werden soll.Planmäßig soll Witchfire noch im vierten Quartal des laufenden Jahres starten. Offiziellen Informationen zufolge soll das Spiel aber vorher in eine Early Access-Phase gehen. Ob es Witchfire auch auf andere Plattformen schafft, verrät uns leider nicht einmal ein Blick in die Glaskugel.