Witchfire: Verschiebt sich auf 2023, weil die Entwickler größer denken

Witchfire: Von Arena zur Open World





How Redesigning One Core Feature of #Witchfire Changed the Date to Early 2023: https://t.co/EhHeFUhs6Y pic.twitter.com/y1JO6LwVqM



— The Astronauts (@TheAstroCrew) October 12, 2022

Erst Early Access – dann andere Plattformen

Über fünf Jahre ist die Ankündigung von Witchfire schon her und eigentlich sollte der Ego-Shooter in diesem Jahr noch erscheinen. Daraus wird aber nichts, denn stattdessen schließt sich das Spiel Starfield und Hogwarts Legacy an und verspätet sich ebenfalls.Statt im 4. Quartal 2022 soll Witchfire jetzt erst im Frühjahr 2023 erscheinen, sofern alles gut geht. Der Grund für die Verschiebung? Die Entwickler haben ein grundlegendes Feature komplett umgebaut: Statt klar definierte Levelarenen gibt es jetzt eine offene Spielwelt.Normalerweise fällt die Entscheidung für eine offene Spielwelt oder für lineare Level nicht so spät in der Entwicklung. Im Falle von Witchfire ist aber genau das passiert. Eigentlich sollte der Roguelike-Shooter so ablaufen, dass man ein Gebiet betritt, sämtliche Gegner erledigt, die Belohnung abholt und dann eine Abzweigung in ein anderes Gebiet wählt.Das habe dem Team und insbesondere dem Creative Director Adrian Chmielarz nicht gefallen, wie er selbst in einem Blogeintrag zur Verschiebung verrät . Damit Spieler aus den weitläufigen Gebieten nicht einfach rauslaufen, musste das Team mit magischen, undurchdringbaren Barrieren arbeiten – was sich "altmodisch anfühlte".Stattdessen gibt es nun in Witchfire eine offene Spielwelt. Die Spielmechaniken eines Roguelike bleiben dennoch erhalten, auch wenn ihr nun viel freier eure Umgebung erkunden könnt. Dennoch werdet ihr immer noch Türen finden, für die ihr erst den richtigen Schlüssel benötigt und wenn ihr falsch abbiegt, trefft ihr eventuell auf Gegner, die noch zu stark für euch sind."Das Feature ist jetzt zu 95% implementiert. Es macht das Spiel besser. Es fällt mir schwer, mir vorzustellen, dass Spieler diese Freiheit vorher nicht hatten", so Chmielarz abschließend.Aufgrund dieser doch recht großen Veränderung verschiebt sich Witchfire auf das kommende Jahr. Dann soll der Roguelike-Shooter aber wirklich im Early Access erscheinen und zwar zu Beginn exklusiv im Epic Games Store.Chmielzar betont aber noch einmal, dass dies nur für den Early Access gilt. Sobald Witchfire vollständig ist, wird der Shooter auch auf Steam und sogar auf den Konsolen erscheinen. Wann das aber der Fall sein wird, steht noch in den Sternen.Das gilt übrigens auch für den nächsten Trailer. Seit der kurzen Gameplay-Präsentation im Rahmen des Summer Game Fest ist es an der Front wieder ruhig geworden. Vielleicht gibt es aber noch im Laufe des Jahres einen neuen Einblick.Letztes aktuelles Video: Internal Demo 2 Snippets