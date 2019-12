Vacation Simulator: Humorvoller Nachfolger zum Job Simulator für Oculus Quest erschienen - 4Players.de

We did a ton of work to make Vacation Simulator run beautifully on Oculus Quest for our release this Thursday. Here are a few amusing things we did to make it work: pic.twitter.com/qOoV8acEmc



VR-Veteran Owlchemy Labs hat den Vacation Simulator gestern auch für die Oculus Quest veröffentlicht. Dabei handelt es sich natürlich um einen Nachfolger des humorvollen Job Simulator: The 2050 Archives. Auf dem Programm stehen Badestrand-Aufenthalte mit Tauchgängen, Hotdog-Verzehr, das Herbeiführen von Sonnenbrand und ähnlich entspannende Aktivitäten mit den Bewegungs-Controllern.Laut dem Twitter-Auftritt der Entwickler läuft die Umsetzung trotz Mobil-Hardware wie geschmiert:"Willkommen beim Vacation Simulator – eine grobe Annäherung an URLAUB, inspiriert von echten Menschen, die im Urlaub und NICHT auf der ARBEIT sind, präsentiert von denselben Robotern hinter Job Simulator. Nutze deine Bandbreite mal anders aus und versetze dich in einen optimalen Entspannungszustand beim Planschen, S’Mores rösten, bei der Schneeballschlacht sowie beim Selfie machen! Annehmlichkeiten:- Erlebe Vacation Island – dein Ziel für optimale Entspannung und/oder effizientes Sammeln von Erinnerungen!- Erstelle und personalisiere ein virtuelles DU für perfekte Selfies!- Plansche im Silikonmeer und sonne dich virtuell, ohne nervigen Sand an den … Händen!- Verlaufe dich, während du dich mit deinen Wurzeln, den Knotenpunkten sowie Ästen verbindest… Dann verlauf dich tatsächlich bei einer Wanderung!- Steigere deine Eisbildhauerfähigkeiten zu neuen Höhen und schaffe Spitzengemütlichkeit, indem du Fäustlinge für einen Schneemenschen strickst!"