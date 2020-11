Owlchemy Labs schickt die Controller der Oculus Quest in den Urlaub. Die Urlaubs-Simulation Vacation Simulator lässt sich auf der Quest (und Quest 2) neuerdings auch mit experimentellem Hand-Tracking steuern. Das verrät Entwickler Devin Reimer auf seinem Twitter-Auftritt ( via Uploadvr.com ).Kürzlich haben übrigens beide "Simulator"-Spiele von Owlchemy Labs technische Verbesserungen für die Oculus Quest 2 bekommen. Dazu gehört unter anderem die Entfernung von Foveated-Rendering (was also zu weniger verpixelten Randbereichen führt) sowie die Unterstützung von 90Hz ( wird derzeit mit dem aktuellen System-Update ausgerollt ).Letztes aktuelles Video: Der Einstieg PSVR