MediEvil: Hinter den Kulissen der Remake-Entwicklung - 4Players.de

Am 25. Oktober 2019 wird das Remake von MediEvil auf PlayStation 4 erscheinen. Einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung gibt das folgende Video. Das Remake des PS1-Klassikers wird vom "International Software Development Team" bei Sony in Zusammenarbeit mit Other Ocean Interactive entwickelt. Versprochen wird das "klassische Gameplay" mit moderner Grafik.Jeff Nachbauer, Executive Producer des Projekts, sagte im PlayStation Blog über die Neugestaltung in Hinblick auf die Ideen des ursprünglichen Entwicklungsteams: "Unser Credo lautete: Tu, was sie getan haben, und ändere nichts, es sei denn, du hast einen guten Grund, es zu ändern. Oftmals betrachteten wir den Code, sahen eine seltsame Designentscheidung und dachten uns: Warum haben sie das getan? Es ergibt nicht viel Sinn. Und dann geht man auf die Reise, Herausforderungen weiter im Spiel zu lösen und es schließlich zu veröffentlichen - Genau deshalb haben sie es getan. Jetzt verstehe ich es. [Es gibt] Kommentare im ursprünglichen Quellcode, welche Musik die Entwickler zu der Zeit hörten, als sie das Spiel zum ersten Mal entwickelten, was uns half zu verstehen, worauf sie hinauswollen, als sie diesen Bereich zum ersten Mal programmierten."Letztes aktuelles Video: Hinter den Kulissen