MediEvil: Zeitlich begrenzte Demo steht in den Startlöchern - 4Players.de

Sony hat eine zeitlich begrenzt verfügbare Demo des Remakes von MediEvil angekündigt. Sie soll in den nächsten Stunden im PlayStation Store erscheinen - aktuell ist die Probierversion des Abenteuers von Sir Daniel noch nicht verfügbar. Die Demo wird nur bis zum 7. Oktober 2019 um 09:00 Uhr (MESZ) erhältlich sein. Die Vollversion soll am 25. Oktober 2019 erscheinen. Sony : "Tapfere Ritter von Gallowmere, frohlocket! Schlurft über den Friedhof, während ihr euch durch Zaroks wiederauferstandene Zombie-Horde kämpft. Vergesst nur nicht, euch euer Schwert aus der Krypta zu schnappen! Und stellt sicher, euer verbleibendes Auge nach Dans Helm offen zu halten - einem exklusiven Rüstungsteil, das bereits in der japanischen Version des ursprünglichen Titels für PS1 auftauchte. Dans Helm frühzeitig in der Demo zu finden, lohnt sich, denn Spieler, die ihn in der Vollversion von MediEvil ausrüsten, werden mit einer zusätzlichen Herausforderung belohnt."Letztes aktuelles Video: Demo-Trailer