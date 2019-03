Jupiter & Mars: Unterwasser-Abenteuer mit VR-Unterstützung erscheint in den USA am "Earth Day" - 4Players.de

Das Unterwasser-Abenteuer Jupiter & Mars hat ein Releasedatum: Wie Tigerton bekannt gibt, darf man sich ab dem 22. April, dem "Earth Day", in die Tiefen des Ozeans hinab begeben - optional dank Unterstützung von PSVR sogar in der virtuellen Realität. Im Spiel schlüpft man die Rolle von Delfinen und erkundet Schauplätze wie tropische Inseln oder versunkene Städte. Zusammen mit eine Gruppe von Walen erlebt man schließlich eine Zukunft, in der die Menschheit zwar von der Erde verschwunden ist, aber deren rücksichtsloses Handeln immer noch spürbar ist und das Leben auf dem Planeten weiterhin beeinträchtigt.Besagter Termin gilt derzeit lediglich für die USA. Wann der Titel in anderen Regionen erscheint, will das Studio erst zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.Letztes aktuelles Video: Story-Trailer