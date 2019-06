The Lord of the Rings: Adventure Card Game: Herr-der-Ringe-Kartenspiel erscheint im August für PC und Konsolen - 4Players.de

Karten-Abenteuer: Im einzigen Kartenspiel, das in Mittelerde angesiedelt ist, können Spieler entweder in Solo-Herausforderungen ihre eigene Geschichte schreiben, oder gemeinsam mit einem Freund Koop-Kampagnen beschreiten.

Eine neue Geschichte aus Mittelerde: Die Spieler können neue Geschichten aus Tolkiens Welt erleben und entdecken. Sie stellen eine Gruppe von Gefährten bestehend aus einigen der ikonischsten Gestalten aus Mittelerde zusammen und führen im Dritten Zeitalter Schlachten an den berühmtesten Orten Mittelerdes.

Eine besondere Art und Weise, neuen Content zu erhalten: Der Erwerb von Boostern erlaubt den Spielern Zugang zu neuen Karten und Solo-Quests.

Einzigartige Spielmechaniken: Mit einem Deck aus drei Helden kämpfen sich die Spieler an der Seite ihrer Freunde durch die Quests und stellen sich Saurons Streitkräften. Sie können Willenspunkte nutzen, um Quests zu lösen und in der Geschichte voranzukommen. Ein großer Vorrat an Schicksalspunkten erlaubt den Einsatz von kontextabhängigen Fähigkeiten, während Saurons wachsender Bedrohungs-Pool den Helden Steine in den Weg legt.

Fantasy Flight Interactive und Asmodee Digital werden ihr Herr-der-Ringe-Kartenspiel The Lord of the Rings: Adventure Card Game (vormals: The Lord of the Rings: The Living Card Game) am 8. August 2019 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen, wie sie im Rahmen der E3 2019 mitteilen.Der Publisher schreibt: "Als erstes Abenteuer-Kartenspiel in der klassischen Fantasywelt von J.R.R.Tolkien, bietet The Lord of the Rings: Adventure Card Game Solo- und Koop-Abenteuer basierend auf Kartenduellen. Das Spiel kombiniert ein starkes, narratives Erlebnis mit tiefgehenden strategischen Herausforderungen, welche die taktischen Fähigkeiten der Spieler auf den Prüfstand stellen.Dank des Community-Feedbacks während der Early Access-Phase, verfügt The Lord of the Rings: Adventure Card Game über eine ausgefeilte UI, ein Tutorial und verfeinerte Gameplay-Mechaniken. Das Spiel orientiert sich stark an Tolkiens Universum, sowie dem Kartenspiel, von dem es inspiriert wurde und bietet Tolkien-Fans ein eindrucksvolles, herausforderndes Mittelerde-Erlebnis."Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer