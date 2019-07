The Lord of the Rings: Adventure Card Game: Auf Ende August verschoben - 4Players.de

Asmodee Digital hat die Veröffentlichung von The Lord of the Rings: Adventure Card Game um drei Wochen verschoben. Das ehemals als The Lord of the Rings: The Living Card Game bekannte Herr-der-Ringe-Kartenspiel wird am 29. August 2019 für PC ( Steam ), PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen."Als erstes Abenteuer-Kartenspiel in der klassischen Fantasywelt von J.R.R. Tolkien, bietet The Lord of the Rings: Adventure Card Game Solo- und Koop-Abenteuer basierend auf Kartenduellen. Das Spiel kombiniert ein starkes, narratives Erlebnis mit tiefgehenden strategischen Herausforderungen, welche die taktischen Fähigkeiten der Spieler auf den Prüfstand stellen. (...) Das Spiel orientiert sich stark an Tolkiens Universum, sowie dem Kartenspiel, von dem es inspiriert wurde und bietet Tolkien-Fans ein eindrucksvolles, herausforderndes Mittelerde-Erlebnis", schreibt der Publisher."Encounter 3: Gundabad Awoken ist ab heute kostenlos für alle Spieler des Early Access verfügbar. Sie müssen sich Goblin-Horden stellen und einen Weg finden, mit Saurons neuen Fähigkeiten fertig zu werden. Sauron kann neue Karten aus den Bereichen Schatten, Verrat und Event gegen die Gefährten einsetzen. In den Hügeln und Bergen um Gundabad finden abenteuerlustige Spieler neue Herausforderungen, die ihre Truppe auf den Prüfstand stellen."Das Spiel ist außerdem zusammen mit anderen Asmodee-Digital-Titeln wie Munchkin und Pandemic Teil des Xbox Game Pass.Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer