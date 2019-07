One Piece World Seeker: Erste Erweiterung am 12. Juli; zweiter DLC mit Sabo als Hauptfigur - 4Players.de

Am 12. Juli 2019 wird die erste, große Erweiterung für One Piece World Seeker erscheinen. In "The Void Mirror Prototype" darf man als Roronoa Zorro (Pirate Hunter) bzw. Lorenor Zorro spielen - natürlich mit seinem eigenen Schwertkampfstil. Die kostenpflichtige Erweiterung umfasst eine vier Stunden lange neue Geschichte (laut Bandai Namco) und konzentriert sich auf das Abenteuer von Zorro an einem neuen Schauplatz. Die Geschichte spielt parallel zur Haupthandlung mit Ruffy.Zusammen mit den kostenpflichtigen Inhalten wird ein kostenloses Update veröffentlicht, das neue Herausforderungen, Ausrüstung sowie ein Kostüm für Ruffy beinhaltet. Ab dem gleichen Tag wird ebenfalls das "Anime-Music-Pack" verfügbar sein. Es beinhaltet 14 Songs aus dem Anime, darunter We Are! und Believe.Der zweite Zusatzinhalt des Season-Passes, der im Herbst 2019 veröffentlicht wird, enthält Sabo als Hauptfigur und konzentriert sich auf die Dyna Stones, ein Mineral, welches als Massenvernichtungswaffe dienen kann. Sabo wird feindliche Gebiete infiltrieren und eine riesige Verschwörung untersuchen, die verheerende Konsequenzen haben könnte.Letztes aktuelles Video: DLC 1 The Void Mirror Prototype