One Piece: World Seeker: Where Justice Lies: Zweite Erweiterung im Anmarsch - 4Players.de

Ruffys Snake-Man-Form

Katakuri als neuer Boss

Neue Fotorahmen für den Foto-Modus

Ein neues Kostüm für Ruffy: Kintaro-Kostüm

Neue Challenge-Missionen und Ausrüstung

Am 20. September 2019 wird Bandai Namco Entertainment mit "Where Justice Lies" die zweite große Erweiterung für One Piece: World Seeker auf PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlichen. In dem sowohl als Teil des Season Pass' als auch seperat verfügbaren DLC übernimmt man die Rolle von Sabo, der während seines Autrags, Isaac daran zu hindern, die Dyna-Steine zu benutzen, in der Spiegelwelt gefangen genommen wird, wo er auf Katakuri trifft.Zudem erscheint am 19. September ein kostenloses Update mit folgenden Inhalten:Letztes aktuelles Video: DLC Episode 2 Where Justice Lies