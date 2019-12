One Piece: World Seeker: Dritte DLC-Episode "The Unfinished Map" ist heute erschienen - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment hat heute die DLC-Episode 3 "The Unfinished Map" zum Action-Adventure One Piece: World Seeker veröffentlicht. Sie ist für die Plattformen PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich, und zwar für 9,99 Euro. Der PSN-Store umreißt die Episode folgendermaßen:"Erlebe Law live und in Farbe, wenn er als spielbarer Charakter in dieser Extra-Episode auftaucht.Während Piraten und Marine auf der Gefängnisinsel nach dem 'Schatz' suchen, hat Law eine andere Richtung eingeschlagen. Auf der Suche nach dem Schatz auf einer Himmelsinsel trifft er auf einen Jungen namens Roule.Was ist die Verbindung zwischen der unfertigen Karte des Jungen und der Dunkelheit der Insel?Erkunde Skypia, die Insel, die über der Gefängnisinsel schwebt, um dir ein Urteil über die unvollständige Karte bilden zu können.[Neuer Transport: Karuh] Karuh ist nun ein Teil von Ruffys Hauptabenteuer! Schnapp dir Karuh und erkunde die Gefängnisinsel auf ganz neue Art!"