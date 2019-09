Trailmakers: Sandbox-Rennspiel auf PC und Xbox One gestartet - 4Players.de

Im Mittelpunkt des großen Launch-Updates steht ein neuer Kampagnenmodus namens 'Stranded in Space', der 10 bis 20 Stunden Spielzeit bietet und der auf der bis jetzt abwechsungsreichsten Karte spielt, die sowohl Unterwasser- und Lava-Umgebungen, als auch schwebende Inseln, eine gefährliche Tierwelt und mehr enthält.





Neben dem neuen Kampagnen-Modus gibt es eine vielzahl von Mehrspieler-Modi zu erkunden, die auf zahlreichen Sandbox-, Wettrenn- und Kompetitiven- Mehrspielerkarten stattfinden. Weitere Mehrspieler-Modi, sowie neuen Skins und Vehikel-Teile sind bereits in Entwicklung. Spieler können zudem Blaupausen ihrer eigenen Kreationen mit Freunden und der Trailmakers-Community teilen."

Flashbulb Games haben ihr Sandbox-Rennspiel Trailmakers am 18. September 2019 für Xbox One ( Microsoft Store ) und PC ( Steam Humble Store ) veröffentlicht. Zudem teilen die nach eigenen Angaben aus Veteranen von Playdead, ustwo, Square Enix und CCP bestehenden Entwickler mit, die Meilensteine von über 100.000 Early-Access-Verkäufen sowie über 1.000 positiven User-Reviews geknackt zu haben.Weiter heißt es: "In Trailmakers können Spieler ihre eigenen Traummaschinen aus farbenreichen, physikbasierten Blöcken bauen (egal, ob Rennwagen, Flugzeug oder Riesenroboter) und sie dann in Rennen sowie epischen Mehrspieler-Schlachten nutzen oder in ihne enorme Planeten erkunden."Die Community hat bisher wirklich wahnsinnig tolle Dinge im Spiel geschaffen", so Mikkel Thorsted, Creative Director von Flashbulb Games. "Wir haben unsere Lieblingskreationen in den letzten Monaten auf Twitter geteilt und haben unter anderem ein Spinnen-Auto, einen tollen Hund, den Nintender Gmaebo und Stunt-Bananen entdeckt. Wir können es nicht abwarten zu sehen, was die Community als Nächstes bauen wird!"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer