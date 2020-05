Trailmakers: Startschuss für das Sandbox-Rennspiel auf PS4

Am 21. Mai 2020 haben die dänischen Entwickler von Flashbulb Games ihr bereits für PC und Xbox One erschienenes Sandbox-Rennspiel Trailmakers auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store kostet 29,99 Euro. Auf dem PlayStation Blog gibt Creative Director Mikkel Thorsted Einblicke in Entstehung und Funktionen des motorisierten Kreativbaukastens: "Die Idee zu Trailmakers hatten wir schon vor langer Zeit. In der Zeit der 2D-Flesh-Games haben wir ein Spiel entworfen, das viele Elemente von Trailmakers besaß. Da hattet ihr einen kleinen Bruder und habt versucht, ihn auf verschiedene Weise fliegen zu lassen (natürlich nur für die Wissenschaft). Also habt ihr Fahrräder mit Düsentriebwerken oder Müllcontainer mit Propellern gebaut, um ihn abheben zu lassen. Die Idee des kreativen physikbasierten Bauens blieb in unseren Köpfen bestehen, bis wir endlich die Gelegenheit hatten, sie in einem viel größeren Maßstab in die Tat umzusetzen.In Trailmakers baut ihr eure eigenen Fahrzeuge aus Bausteinen und navigiert sie dann durch offene Welten voller Herausforderungen. Nachdem ein Meteor euer Raumschiff getroffen hat, stürzen ihr euch auf einen verlassenen Planeten mit nur ein paar wenigen Grundbausteinen. Baut euch ein einfaches Go-Kart und erkundet den Planeten, um Teile eures Raumschiffs zu retten. Mit jedem gefundenen Teil lässt sich eine andere Art Fahrzeug bauen. Schließlich werdet ihr Boote, U-Boote, Hubschrauber, Flugzeuge und hoffentlich ein brandneues Raumschiff zusammenbasteln.Die Blöcke und alles, was man in Trailmakers bauen kann, basiert auf Physik. In der Sandbox könnt ihr wirklich nach Herzenslust experimentieren. Egal, ob ihr die perfekte Nachbildung eures Lieblingssportwagens, eine verrückte Erfindung (wie einen mechanischen feuerspeienden Drachen), oder den Versuch, ein Überschallflugzeug zu bauen, wagen wollt: Hier ist der perfekte Ort dafür. Um eurer neuen Kreation die richtige Testumgebung zu bieten, haben wir die Sandbox-Karten mit Rampen, Sprüngen, Katapulten, Schlamm, einer hydraulischen Presse, einem Flugzeugträger und vielem mehr ausgestattet.Trailmakers ist in vielerlei Hinsicht ein kollaboratives Spiel. Ihr könnt mit Freunden im Mehrspielermodus bauen, Dinge miteinander teilen oder euch gegenseitig in Stücke sprengen. Aber auch wenn ihr lieber alleine spielt, könnt ihr ein Teil unserer Community sein. Trailmakers verfügt über eine integrierte Galerie, in der Spieler ihre Kreationen hochladen und von anderen erstellte Werke herunterladen können. Es ist eine großartige Inspirationsquelle! Wenn ihr beim Bauen nicht weiterkommt, könnt ihr euch so Inspiration holen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4