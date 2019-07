Dead in Vinland: True Viking Edition - Nordisches Survival-Abenteuer mit sämtlichen DLCs für Switch erhältlich - 4Players.de

Tiefgründige Survival-Management-Sim: Um die rauen Naturgewalten von Vinland zu überleben, müssen Spieler stetig versuchen die Balance zwischen den Bedürfnissen ihrer wachsenden Gemeinschaft, knappen Ressourcen sowie Sicherheit zu bewahren. Dead in Vinland bietet eine tiefgründige Survival-Management-Sim Spielerfahrung, in der sich Spieler unter anderem um das Wohl ihrer Charaktere, Krankheiten, Lebensmittel und Unwetter kümmern müssen.

Fordernde strategische Kämpfe: Beschütze deine Gemeinschaft, in dem du nervenaufreibende rundenbasierte Kämpfe für dich entscheidest. Spieler können ihr perfektes Team aus über 600 Charaktereigenschaften zusammenstellen.

Errichte dein Lager und verwalte deine Gemeinschaft: Deine Inselgemeinschaft kann bis zu 14 Charaktere umfassen und jeder Held bietet eigene Stärken, Macken und seine eigene Geschichte. Der einzige Weg zu überleben ist es, dein Lager auszubauen und aus über 130 Upgrades weise zu wählen.

Schreibe die Geschichte der Helden: Dead in Vinland bietet eine tiefgründige Geschichte mit über 70 nicht-linearen Quests und jede der Entscheidungen beeinflusst das Schicksal deiner Gemeinschaft. Beziehungen entwickeln sich durch deine Entscheidungen in Dialogen, was dir die Möglichkeit gibt, die Helden kennenzulernen, wenn sie auf Freude, Verzweiflung und vielleicht sogar etwas Romantik erleben.

Der französische Entwickler CCCP und Publisher Dear Villagers haben ihr nordisches Survival-Abenteuer Dead in Vinland am 11. Juli 2019 als True Viking Edition mit sämtlichen bisher für die PC-Version erschienenen DLCs auf Nintendo Switch veröffentlicht. Der Download via eShop schlägt mit 27,99 Euro zu Buche. Zum Inhalt heißt es: "Dead in Vinland ist eine Survival-Management-Sim, die sich um eine Familie dreht, die ins Exil verbannt wird, auf einer mysteriösen Insel strandet und dazu gezwungen wird, zusammenzuarbeiten, um ihr Überleben zu sichern.Spieler müssen sich um ihre Gemeinschaft kümmern und die mentale sowie physische Gesundheit ihrer Charaktere im Auge behalten sowie sich selbst in taktischen rundenbasierten Kämpfen verteidigen. Erforsche die Insel und lerne die Charaktere deiner Gemeinschaft kennen, indem du Entscheidungen triffst, die den Weg der Helden durch Freude, Verzweiflung und vielleicht sogar etwa Romantik bestimmen."Letztes aktuelles Video: True Viking Edition Launch Trailer SwitchAls Features werden genannt: