Allgemein: Britische Wettbewerbsbehörde untersucht Online-Services von Sony, Microsoft und Nintendo - 4Players.de

Ryo Hazuki hat geschrieben: ? vor 17 Minuten

Ich würde mir wünschen zumindest einen kleinen Anteil meiner digitalen Spiele verschenken zu können. Ich habe so viele die ich nie durchspielen werde aber andere vielleicht gerne spielen würden, denen fehlt aber vllt das nötige Kleingeld. In der Regel kann man das auch auf einen Gewissen Satz X an Geschenken reduzieren.Beispiel, Outward - trotz Jörgs Warnung gekauft weil wollte wissen wie es ist. Ne Stunde gespielt - fass ich nie wieder an. Das Geld ist mir gar nicht so wichtig aber ich würds halt gern wem geben der damit Spaß hätte.