Allgemein: Angedachte Remaster von Mortal Kombat eingestellt - 4Players.de

Das u.a. auf Neuauflagen spezialisierte Studio Blind Squirrel hat an Remaster-Versionen der klassischen Titel aus der Reihe Mortal Kombat gearbeitet. Das meldet die Webseite Dark Side of Gaming (DSOG). Ende 2018 machten bereits Gerüchte die Runde, wonach das Team hinter dem gelungenen Remaster von BioShock an einer Neuauflage der Mortal Kombat Trilogy werkelt.Jetzt hat Danny Huynh, Concept Artist und UI Artist bei Blind Squirrel Games, bestätigt, dass das Studio tatsächlich an den klassischen Fighting Games gearbeitet hat und zeigt im Zuge dessen ein paar Screenshots aus dem Remaster, das allerdings nicht mehr erscheinen wird: Warner hat das Projekt eingestellt.Ein ähnliches Schicksal hat auch das Team hinter Mortal Kombat HD Kommunity ereilt, das offenbar im Jahr 2017 grünes Licht für die Entwicklung von offiziellen Neuauflagen bekommen hat, bevor Warner sich auch hier kurz darauf für einen Rückzug entschied. Die Begründung: Man wollte ein derart wichtiges Projekt nicht an ein Team geben, das bisher noch kein komplettes Spiel veröffentlicht hat.Den Prototypen des Fan-Remasters, das unter dem Namen Mortal Kombat HD Remix bekannt ist, kann man sich übrigens laden und ausprobieren. Die Version für GameMaker gibt es hier , den Download für die Unity Engine hier