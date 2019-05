Allgemein: Yuke's plant neue Wrestling-Marke für interne Konkurrenz - 4Players.de

Das japanische Entwicklerstudio Yuke's will sich mit einer neuen Spielemarke rund ums Wrestling selbst Konkurrenz machen: Wie DualShockers schreibt, fühlen sich die Macher der WWE 2K-Reihe nach Aussagen von Senior Vice President and Producer Hiromi Furuta in ihrer Routine gefangen und führen die Stagnatation auf mangelnde Konkurrenz zurück."Ich glaube, es ist überhaupt nicht gesund, keinen Mitbewerber zu haben", so Furuta. "Als wir im Wrestling-Bereich noch Konkurrenz hatten, waren wir entschlossen, nicht zu verlieren. Das war ein großer Motivationsfaktor etwas Großartiges zu erschaffen. Schaut man sich jetzt an, was der Markt verlangt, dann erwarten die Spieler jedes Mal etwas Neues, wenn wir ein Spiel veröffentlichen. Und wir haben das Gefühl, nicht das erreicht zu haben, was wir wirklich machen wollten."Derzeit befindet sich das Projekt noch in einem sehr frühen Statium und die genaue Ausrichtung ist noch nicht klar. Allerdings betont Furuta, dass man nicht Geld oder Trends hinterherlaufen will, sondern die Entwicklung vor allem von der Leidenschaft und der Umsetzung eigener Ideen geprägt sein soll. Trotzdem will man auch der bisherigen Serie die Treue halten und für 2K weitere Ableger produzieren. Ein WWE 2K20 gilt also als sicher, auch wenn bisher noch keine offizielle Ankündigung erfolgt ist.