Allgemein: Russischer Generaloffizier hält Metal Gear für Versuch der US-Geheimdienste zur Destabilisierung - 4Players.de

Die Spielereihe Metal Gear Solid von Hideo Kojima wurde von US-Geheimdiensten entwickelt und dient vornehmlich dazu, Russland auf dem Weg der Pop-Kultur zu brandmarken und zu destabilisieren. Das glaubt vermutlich niemand - bis auf den russischen Generaloffizier Andrei Kartapolov, der diese wilde Theorie laut eines Berichts der Moscow Times aufstellte, der von PC GamesN aufgegriffen wurde."Internet-Projekte der amerikanischen Nachrichtendienste, wie etwa... Metal Gear und RuNet Echo zielen auf eine direkte Manipulation des öffentlichen Bewusstseins ab, insbesondere bei der Jugend". So wird Kartapolov mit seinem Beitrag in einer Gesprächsrunde der Duma zitiert. Das Ziel dieser Projekte sei es, mit "nicht traditionellen Methoden" Russland zu diskreditieren und es als unzivilisiertes und autoritäres Land zu zeigen, das keine internationalen Gesetze befolgen will. Das erwähnte RuNet Echo ist laut Angaben bei PC GamesN übrigens ein Projekt von Global Voices, dessen Ziel laut eigenen Angaben darin besteht, das Inhalte aus dem russischen Internet für internationale Leser zu übersetzen.Kartapolov wurde im vergangenen Jahr von Russlands Präsident Wladimir Putin ausgewählt, einen neuen Posten innerhalb des russischen Militärs zu besetzen, dessen Aufgabe vor allem darin besteht, den Patriotismus innerhalb der russischen Streitkräfte zu fördern. Offiziell ist der Generaloffizier seit der Berufung ein Vize-Minister im Verteidigungsministerium.Metal Gear nutzt u.a. den Kalten Krieg als Szenario und bettet seine fiktiven Geschichten dort ein, in denen es vornehmlich um private Armeen und Kritik an der Kriegswirtschaft geht, wo übrigens auch die Amerikaner nicht unbedingt gut wegkommen.