Battlefield 5: Überblick über Feuersturm (Battle Royale mit 64 Spielern) - 4Players.de

Electronic Arts, Criterion Games und DICE stellen den Battle-Royale-Modus Feuersturm (Firestorm) aus Battlefield 5 im folgenden Video ausführlicher vor. In Feuersturm kämpfen 64 Spieler in 16 Trupps mit je vier Personen auf der bisher größten Battlefield-Karte um den Sieg - sei es in der Luft, zu Wasser oder an Land. Der Modus wird (kostenlos) als Teil des Live-Services Tides of War am 25. März 2019 veröffentlicht. Feuersturm wird vorrangig bei Criterion Games (ehemals Burnout; Star Wars Battlefront 2: Weltraumkämpfe) entwickelt.Nach dem Start einer Partie wird man mit einem Fallschirm über dem Gebiet abspringen und muss nach der Landung erstmal Ausrüstung und Waffen suchen. Ausrüstung gibt es drei in Qualitätsstufen: Common, Rare, Epic. Epische Versionen von Waffen verfügen zum Beispiel über ein Zielfernrohr, größere Munitionskapazität oder weniger Rückstoß. Für jede Waffengattung gibt es unterschiedliche Munition (keine Unterteilung nach Kaliber). Die Anzahl an Munition und Waffen, die man tragen kann, ist begrenzt. Je länger die Partie dauert, desto stärker wird das Spielfeld eingeschränkt bzw. verkleinert. Die Barriere ist diesmal eine Feuerwalze, die (eindrucksvoll) eine Schneise der Zerstörung hinterlässt. 17 unterschiedliche Fahrzeuge (Panzer, Traktor, Schwimmwagen, Prototyp-Helikopter) und die dynamische Zerstörung auf Basis der Frostbite-Engine sollen den Unterschied im Vergleich zu anderen Battle-Royale-Titeln ausmachen. Der Spielmodus soll kontinuierlich ausgebaut werden. Den Anfang macht der Duo-Modus im April als Teil von Kapitel 3: Feuerprobe.Zusammen mit Feuersturm wird ein Update für das Hauptspiel erscheinen. Mit dem Patch sollen die Luftkämpfe sowie das "Fahrzeug- und Waffenerlebnis" verbessert werden. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Feuersturm-Spielszenen-Trailer