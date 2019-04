Battlefield 5: Gegen Echtgeld kaufbare "Battlefield-Währung" wird heute eingeführt - 4Players.de

In Battlefield 5 wird am heutigen die "Battlefield-Währung" eingeführt, die mit echtem Geld gekauft werden kann. Die Entwickler versprechen, dass man allerdings nur kosmetische Anpassungsmöglichkeiten für Charaktere oder das Arsenal mit der "Battlefield-Währung" kaufen kann. Fortan gibt es im Spiel zwei Währungen: Kompanie-Münzen (die durch das Spielen verdient werden) und Battlefield-Währung (kaufbar gegen Echtgeld). Details zur Preisabstufung wurden nicht verraten. EA und DICE schreiben : "Das ausgewogene Stein-Schere-Papier-Gameplay, das schon immer die Basis der Battlefield-Reihe war, wird sich dadurch nicht ändern. Auch nach Einführung der Battlefield-Währung entscheidet ausschließlich das Können der Spieler, es gibt lediglich mehr Möglichkeiten, Objekte zur Anpassung von Charakteren und Arsenal in Battlefield 5 zu erwerben."Im Arsenal wird man kosmetische Anpassungsobjekte, Elite-Sets und Zeitersparnisse mit Battlefield-Währung kaufen können, wobei Elite-Sets und Zeitersparnisse erst später in Battlefield 5 erhältlich sollen. Die drei Typen stellen die Entwickler folgendermaßen vor.: "Bisher gibt es Kosmetikobjekte aller Seltenheitsstufen durch direkten Fortschritt, wie etwa Kapitel-Belohnungen oder Karriere-, Klassen- und Waffenränge. Außerdem kannst du andere gewöhnliche, ungewöhnliche und seltene Objekte mit Kompanie-Münzen kaufen. Ab 4. April erhältst du mit Battlefield-Währung Zugriff auf neue epische Objekte. Außerdem stehen dir einige Kosmetikobjekte zur Verfügung, die es bislang nur für Kompanie-Münzen gab. Wir werden in Zukunft weitere neue Kosmetikobjekte veröffentlichen, die durch direkten Fortschritt, Kompanie-Münzen und/oder Battlefield-Währung erhältlich sein werden. Wir wollen jedem Spieler die Chance geben, sich neue Kosmetikobjekte zu holen, indem er entweder echtes Geld dafür ausgibt oder sie durch Spielen erringt.": "Wir werden in Kapitel 3 eine Neuheit in Battlefield einführen: Mit Elite-Sets kannst du in Multiplayer-Modi (inklusive Feuersturm) einen individuellen Soldaten spielen. Jeder Elitesoldat ist ein einzigartiger Charakter mit einem Namen und einem Hintergrund. Die Sets bestehen aus einer thematischen Auswahl von Kosmetikobjekten, Charakterdialogen, einer Bester Trupp-Animation sowie einem exklusiven Spezialauftrag, der die Geschichte des Elitesoldaten zum Leben erweckt und eine charakteristische Nahkampfwaffe freischaltet. Elitesoldaten spielen sich wie alle anderen Soldaten und gewähren keinen Gameplay-Vorteil. Einzelheiten über unsere ersten beiden Elitesoldaten, Seamus und Ernst, verraten wir, wenn ihre Veröffentlichung näher rückt.": "Im Laufe des Frühjahrs werden wir zwei Arten von Zeitersparnissen einführen, die mit Battlefield-Währung gekauft werden können: Stufen-Catch-Ups und XP-Boosts. Stufen-Catch-Ups schalten Kapitel-Belohnungsobjekte frei und sind eine Option für Spieler, die nicht die Zeit haben, all diese Objekte durch Spielen zu erringen. XP-Boosts erhöhen die Anzahl der Erfahrungspunkte, die du durch Spielen erhältst, wodurch du in den Kapitel-, Karriere-, Waffen-, Fahrzeug- oder Klassenrängen schneller aufsteigst."Zum Start der Battlefield-Währung werden auch das Battlefield 5 Starter-Pack und das Battlefield 5 Premium-Starter-Pack angeboten. Beide Pakete umfassen Battlefield-Währung und einige kosmetische Objekte.Letztes aktuelles Video: Feuersturm-Spielszenen-Trailer