Battlefield 5: Mieten von privaten Servern soll noch in diesem Jahr möglich werden - 4Players.de

Create private game from main menu

Set custom name for the server

Set description for the server

Password protect the server

Control what maps are used within the map rotation

Control what game modes are available

Control the number of players needed to break pre-round

Kick players from the current game

Control what classes are available

Control what weapons are allowed

Control if vehicles are allowed

Control if the kill cam will be displayed

Turn friendly fire on or off

Turn regenerative health on or off

Change soldier tags as visible or not

Enable or disable third-person camera view

Enable squad leader spawn only

Enable or disable aim assist auto rotation

Enable or disable aim assist cooldown

Control bullet damage scaling

Control game mode ticket scaling

Control soldier and vehicle respawn timers

Turn the mini map on or off

Enable or disable the compass

Apply a pre-set config to a private game: Vanilla, Infantry only, DICE-authored etc.

Save your server settings as a custom preset so you can reapply at will

Have your name highlighted in chat if you’re the owner of the server

Administrate and manage server settings in the main menu or via our Private Games web portal

Have the description of your Private Game presented on the loading screen

Manually switch specific players between teams

Report private games in the advanced search screen

Electronic Arts hat angekündigt, dass man noch in diesem Jahr private Server für den Mehrspieler-Shooter Battlefield 5 wird mieten können, bei denen man eigene Einstellungen, darunter Dinge wie die Karten-Rotation sowie individuelle Spielerlisten vornehmen darf.Wie PC Gamer meldet, wird das ursprüngliche Rented Server Program überarbeitet und unter dem neuen Namen Private Games fortgeführt, bei dem man ein Basis-Angebot sogar kostenlos nutzen kann. Aus dem Hauptmenü wird man die eigenen Server aufsetzen können. Alternativ will EA auch einen web-basierten Service anbieten, der sich derzeit noch in Entwicklung befindet.In der ersten Phase, die wahrscheinlich nach dem Sommer starten soll, sind folgende Grundfunktionen geplant:Die Organisations-Optionen umfassen folgende Punkte:In weiteren Updates sollen außerdem Funktionen für Server-Moderatoren, VIPs und das Sperren von Spielern hinzugefügt werden. Details darüber, was davon kostenlos und kostenpflichtig sein wird, gibt es derzeit noch nicht. Wahrscheinlich wird es im Rahmen der E3 diesbezüglich konkretere Informationen geben.Letztes aktuelles Video: Feuersturm-Spielszenen-Trailer