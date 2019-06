Battlefield 5: Blick in die Zukunft: Karten, The Vault, Updates, "Private Spiele" und der Pazifik-Schauplatz - 4Players.de

Der Fahrplan für Battlefield 5 wurde von EA und DICE auf der EA Play 2019 konkretisiert . So wird Ende Juni das erste große Update für Firestorm (Battle Royale) erscheinen. Es bringt neue Waffen, individuelle Skins, Trupp-Respawn, Verbesserungen am Beutesystem und der Spielersuche sowie eine neue Landmarke, die Kuppel. Ab dem 8. Juni wird Battlefield 5 übrigens in The Vault von EA Access und Origin Access enthalten sein.Irgendwann im September soll man "Private Spiele" erstellen können, bevor im Herbst mit Kapitel 5 der Pazifik-Kriegsschauplatz hinzugefügt wird. Neben den beiden Fraktionen USA und Japan kommen auch neue Karten ins Spiel, darunter eine moderne Version eines Battlefield-Klassikers "Iwo Jima".Außerdem wurden nähere Angaben zu den jüngst angekündigten neuen Karten gemacht. Am 27. Juni soll die Karte Al Sundan als Teil von Kapitel 4: Defying the Odds erscheinen."Wir wissen, dass die Spieler mehr Karten wollen. Also haben wir mit Freuden angekündigt, dass wir an diversen neuen Kampfschauplätzen arbeiten. Erster Halt: die Wüste Nordafrikas. Im Juni erscheint die Karte Al Sundan, die auf dem Schauplatz der Einzelspieler-Kriegsgeschichte Unter keiner Flagge basiert. Sie ist auf geballte Multiplayer-Action ausgelegt und konzentriert sich auf große Entfernungen, Fahrzeug-basiertes Teamplay und Gefechte über alle Distanzen. Al Sundan ist klassisches Battlefield. Wir können es kaum erwarten, die Spieler dort kämpfen zu lassen."Im Juli geht es dann mit der Infanteriekarte Marita weiter."Nach der Veröffentlichung der Merkur-Karte wird die Schlacht um Griechenland auf Marita weitergehen. Du ziehst hier an einem lang gezogenen Berghang und in den engen Straßen eines Provinzorts in den Kampf, wenn die Alliierten in einem letzten Gefecht versuchen, die Armee der Achse aufzuhalten. Marita ist eine Infanteriekarte, auf der alle vier Soldatenklassen glänzen können. Panzer und Flugzeuge machen Pause. Stattdessen gibt es intensive Infanterie-Feuergefechte und raffinierte Flankenmanöver auf den gepflasterten Straßen. Wir freuen uns darauf, dich auf diese vertikale Umgebung loszulassen, wenn die Schlacht um Griechenland weitertobt."Im August folgen zwei neue Karten für den Nahkampf."Zerstöre eine Sprengstofffabrik auf den Lofoten. Beende die Besetzung der Provence durch die Achse. In Kapitel 4: Gegen jede Chance werden zwei neue und intensive Nahkampfkarten für Battlefield V erscheinen. Auf vielfachen Wunsch bringen wir mehr Karten für Spieler, die Multiplayer-Gefechte auf engem Raum bevorzugen. Die neuen Schlachtfelder sind auf konzentrierte Infanterieeinsätze ausgerichtet und werden deinen Trupp vor völlig neue Herausforderungen stellen. Teamwork, Können und Anpassung sind die Schlüssel zum Sieg."Operation Untergrund ist für Oktober 2019 geplant."Fans der klassischen Karte Operation Métro werden sich über eine weitere angekündigte Karte freuen: Operation Untergrund. Sie wurde von der beliebten Battlefield™ 3-Karte inspiriert und wird Infanterie-Action auf engem Raum liefern, aber flexibler und mit mehr aufregenden Möglichkeiten, sich auf der Karte zu bewegen. Es wird verschiedene Bereiche geben, die unterschiedliche Spielweisen unterstützen - mit Kämpfen in Straßen, Höfen, auf dem Hauptplatz, in Wartungstunneln, auf Bahnsteigen und mehr. Die Karte erscheint im Oktober."Letztes aktuelles Video: Vorstellung der neuen Marita-Karte