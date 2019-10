Battlefield 5: Kapitel 5: Pazifikkrieg beginnt Ende Oktober mit zwei Karten; Wake Island im Dezember + Trailer - 4Players.de

Am 31. Oktober 2019 soll das Kapitel 5: Pazifikkrieg in Battlefield 5 eröffnet werden. Die ersten beiden Karten, die in dem neuen Szenario zur Verfügung stehen werden, sind Iwo Jima und Sturm im Pazifik. Zugleich werden die Fraktionen USA und Japan, neue Waffen wie M1 Garand und M1919A6 sowie zusätzliche Fahrzeuge wie M4 Sherman-Panzer und F4U Corsair eingebaut. Die dritte Pazifikkarte "Wake Island" soll im Dezember 2019 folgen. Weitere Informationen findet ihr hier."Iwo Jima ist eine äußerst dynamische Karte, auf der amerikanische und japanische Truppen während einer Invasion auf offenen schwarzen Stränden Mann gegen Mann um das Überleben kämpfen. Die Karte Sturm im Pazifik verlegt das Kampfgeschehen auf das Wasser, wenn Spieler dem Wetter trotzen müssen, um auf mehreren Inseln mit Booten, Panzern und Flugzeugen Kontrollpunkte zu sichern", erklären die Entwickler.Letztes aktuelles Video: Pazifikkrieg - TrailerEA und DICE schreiben: "Neue Spieler können Battlefield 5 und Kapitel 5: Pazifikkrieg an den beiden kommenden Wochenenden ebenfalls auf PlayStation 4, Xbox One und PC im Rahmen der Free Trials ausprobieren. Das narrative Flaggschiff von Battlefield V, der Multiplayer-Modus Große Operationen, in dem Spieler auf verschiedenen Karten in mehreren Modi um den Sieg kämpfen, ist vom 24. Oktober bis zum 28. Oktober für alle Spieler verfügbar. Danach sind die neuen Kapitel 5: Pazifikkrieg-Inhalte von Freitag, 1. November bis Montag, 4. November im Rahmen des Free-Trial-Wochenendes verfügbar."