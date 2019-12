Battlefield 5: Pazifikkrieg-Update mit "Wake Island" am 12. Dezember - 4Players.de

"'In "Durchbruch“ erhalten die Angreifer im ersten Sektor Panzer, die Verteidiger nicht. Angreifer sollten diesen Vorteil nutzen, und im Hotel verschanzte Verteidiger ausschalten. Verteidiger können als Gegenmaßnahme Barrikaden errichten.

Angreifer können theoretisch auch den Hangar zerstören. Verteidiger sollten schnellstmöglich Panzerfallen errichten, um das Vorrücken der Panzer in den Hangar zu verhindern.

Einige Bunker können zerstört werden, andere nicht. Verteidiger können die Gänge zu den Bunkern zu ihrem Vorteil nutzen, indem sie Engstellen schaffen.

Der letzte Sektor ist das Primärziel für Artillerieangriffe oder Verstärkung mit Raketen. Diese sollten unbedingt genutzt werden.

Die kleinen Boote sollten nicht unterschätzt werden. Sie sind schnell, wendig und perfekt für Flankenmanöver.'"

Die allseits bekannte Karte "Wake Island" wird am 12. Dezember (ab 10 Uhr) ihr Debüt in Battlefield 5 feiern. Die Karte war schon in Battlefield 1942 (2002) enthalten und tauchte auch in anderen Battlefield-Titeln wie Battlefield 1943, Battlefield 2 und Battlefield 3 auf. Wake Island gehört zu Kapitel 5: Pazifikkrieg (Tides of War).Wake Island kann im Durchbruch-Modus (schnellere Partien) oder im Sturmeroberung-Modus (längere Dauer) gespielt werden. Letzterer soll näher am Original liegen. "Aufgrund der Kartengröße variiert der Grad der Action abhängig von der aktuellen Position der Spieler auf der Insel. Während alle Flaggen auf Nahkämpfe ausgerichtet sind, wurden die Bereiche zwischen den Flaggen für ein langsameres Gameplay konzipiert. Ferner gibt es auch Kartenbereiche, die sich für die Aufklärer-Klasse eignen, in denen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiken und Belohnungen allerdings im Vordergrund steht", erklären die Entwickler ( Rückblick ).Letztes aktuelles Video: Wake Island ÜbersichtTipps und Tricks von den Entwicklern