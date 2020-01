Battlefield 5: DICE führt auf, welche Neuerungen mit Update 6.0 eingeführt werden

Der Community Manager von DICE, bekannt als PartWelsh oder Freeman, hat im offiziellen Forum wichtige Neuerungen aufgezählt, die mit Update 6.0 in Battlefield 5 eingeführt werden. Dabei handele es sich vorrangig um Elemente, die als Fundament für das nächste Kapitel dienen sollen, mit dem eine neue Karte sowie neue Waffen und Gadgets hinzukommen sollen. Der aktuelle Eintrag sei aber nur ein Überblick. Einzelheiten will DICE in der Woche vor Veröffentlichung des Updates bekannt machen, wobei dieses Datum offenbar noch nicht feststeht.Zum einen werden Waffen und Gadgets ab Version 6 .0 noch weniger Teil der wöchentlichen Belohnungen sein und stattdessen auf die pro Kapitel erhaltenen Ränge übertragen - die Entwickler hätten auf die bereits etablierten ersten Schritte in diese Richtung gutes Feedback erhalten. Außerdem soll die Leistung pro Gefecht, also die Platzierung in der Gesamtabrechnung, stärker in die ausgezahlten Erfahrungspunkte einfließen. Nicht zuletzt wird es Anpassungen an die Balance in Bezug auf Fahrzeuge sowie kleine Veränderungen auf verschiedenen Karten geben.Bedeutsame Veränderungen verspricht DICE außerdem schon jetzt für die bereits geplante Version 6.2. Details dazu soll es erst nach Veröffentlichung von Version 6.0 geben, doch der Community Manager erwähnt schon mal, dass Rückstoß und Feuerrate im Nahkampf wieder an ältere Versionen erinnern sollen. Für den Nahkampf gedachte Waffen sollen dabei weiterhin realtiv schwach über weite Distanzen bleiben, allerdings soll die Wirkung mit fortlaufender Entfernung kontinuierlicher abfallen als es gegenwärtig der Fall ist.Letztes aktuelles Video: Wake Island Übersicht