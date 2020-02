Battlefield 5: Kapitel 6: In den Dschungel steht an

Der Einfluss defekter Ketten beim Anfahren wurde entfernt. Dadurch können Panzer auch mit defekten Ketten fliehen, sind bei mittlerer und hoher Geschwindigkeit allerdings auch weiterhin deutlich beeinträchtigt.

Der Winkel für kritische Treffer wurde von 10 auf 20 Grad erhöht und entspricht nun besser dem visuellen Feedback, wenn ihr in einem guten Winkel zum Gegner steht. Bisher war die Möglichkeit eines kritischen Treffers zu schwer einzuschätzen. Diese Änderung erleichtert das Ganze.

Reichweite von Flugabwehr und PA SMGs wurde erhöht und entspricht nun dem Koax.

Panzer IV PA hat jetzt nur 4 Granaten.

Merkur – Spieler, die auf Panzern spawnen, müssen nicht mehr ungewollt zu Fuß starten.

Operation Untergrund – Es wurde ein seltener Bug behoben, durch den das angreifende Team im Durchbruch-Modus nicht mehr spawnen konnte.

Vorposten – Der Spieler steckt nicht mehr fest, wenn der Turm während der Platzierung zerstört wird.

Wake Island – Die Zahl der Panzer wurde verringert, um die Kartenbalance im Durchbruch-Modus zu verbessern.

Wake Island – Spieler können die Karte jetzt auch betreten, wenn ihr Team im letzten Sektor von "Durchbruch" aufgerieben wird, wenn sie auf Seiten der Amerikaner kämpfen.

Grease Gun – Wir haben einige subtile Änderungen am Schalldämpfersound vorgenommen, damit er besser vom Schussgeräusch ohne Schalldämpfer zu unterscheiden ist.

AP-Mine – Es wurde ein Problem behoben, durch das die AP-Mine Infanteristen in "Feuersturm" keinen Schaden zufügte.

Ross-Gewehr: Von 600 auf 750

Typ 99: Von 600 auf 750

Gesichtete Gegner erscheinen auf der Minikarte nicht mehr als Pfeile und haben keine Richtungsangaben. Stattdessen werden sie wieder als Diamanten angezeigt.

Eine Option zur Modifikation der Stärke der Zoomerfassung wurde für Konsolenspieler hinzugefügt.

Es wurde ein Bug behoben, durch den die Kampfrolle "Fahrzeugknacker" bei einigen Spielern nicht freigeschaltet wurde.

Es wurde ein Bug behoben, durch den der Einsatzbildschirm im Trupp-Bildschirm angezeigt wurde, wenn man diesen vor der Runde verließ.

Eine fehlerhafte Formulieren für den Auftrag "Typ 2A Meisterschaft IV" wurde korrigiert.

Die Online-Serverkonnektivität, durch die ein Spieler 30 Sekunden nach dem Beitritt vom Server entfernt werden konnte, wurde verbessert.

Für Battlefield 5 erscheint heute das Update mit Kapitel 6: In den Dschungel. Allerdings werden die neuen Inhalte (drei Waffen, zwei Gadgets, die Karte Salomonen (Solomon Islands)) erst am Donnerstag freigeschaltet. Die Karte kann in den Modi Eroberung, Durchbruch, Trupp-Eroberung und Team Deathmatch gespielt werden. Typ 11 LMG, Model 37 und M2 Karabiner sowie Stoßmine und M1A1 Bazooka sind via Kapitelrang-Belohnungen erhältlich.Die Entwickler schreiben: "Zunächst einmal erwartet euch mit 'Salomonen' eine brandneue Karte. Wagt euch in diese neue Dschungelumgebung von den Machern der Karten 'Wald der Argonnen' und 'Operation Spind'. 'Salomonen' bietet neben umkämpften Engstellen ausgedehnte Umgehungsrouten, die durch einen Fluss, der die gesamte Karte durchzieht, nahtlos verbunden werden. Außerdem fügen wir der Battlefield-Sandbox neue Spielzeuge hinzu. Ihr könnt drei neue Waffen freischalten - das Typ 11 LMG, die Schrotflinte Model 37 und den M2 Karabiner. Ferner haben wir 2 neue Gadgets für euch - die M1A1 Bazooka und die mit Spannung erwartete Stoßmine. In diesem Kapitel können alle neuen Waffen und Gadgets über Kapitelrang-Belohnungen freigeschaltet werden. Sie sind im Laufe von Kapitel 6 also für alle Spieler verfügbar, die ihren Rang verbessern. Schafft ihr es bis auf Rang 40, schaltet ihr die brandneue Elitesoldatin Misaki Yamashiro frei."Im Laufe des Kapitels sollen zwei weitere Elitesoldaten folgen: Steve Fisher und Akira Sakamoto. Ansonsten versprechen die Entwickler eine "umfassende Überarbeitung der aktuellen Waffenbalance für Sturmsoldaten, Sanitäter und Versorgungssoldaten" für Update 6.2.Folgende Änderungen wurden für die Aufklärer-Klasse an der Mündungsgeschwindigkeit von Kammerverschlussgewehren vorgenommen:Letztes aktuelles Video: Übersichtstrailer Kapitel 6