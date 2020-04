The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4: Im Herbst 2020 für PS4; PC- und Switch-Versionen folgen 2021

Exclusive info ahead! The Legend Of Heroes: Trails of Cold Steel IV is coming to PS4 this fall and will hit Nintendo Switch and PC in 2021. Check out the announcement trailer and screens: https://t.co/gn3VdyJz6G pic.twitter.com/VLL3HqjlFH



— Game Informer (@gameinformer) April 1, 2020

NIS America wird The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 im Herbst 2020 in Nordamerika und Europa für PlayStation 4 veröffentlichen ( Game Informer via Gematsu ). Die Umsetzungen für PC und Switch sollen 2021 startklar sein. Der vierte Teil soll die Reihe abschließen. Inhaltlich soll sich laut DualShockers ein Fluch über das Kaiserreich ausbreiten, der selbst vor Protagonist Rean Schwarzer nicht haltmacht ...