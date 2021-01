The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4: Finale Epsiode der Rollenspielsaga erscheint im April für Switch

Heroes must unite! Trails of Cold Steel IV is coming to Nintendo Switch on April 9, 2021! #TrailsofColdSteelIV pic.twitter.com/K1FfRFzmE6



— NISAmerica (@NISAmerica) January 12, 2021

Mit The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 wird die finale Episode von Nihon Falcoms Anime-Rollenspielsaga am 9. April 2021 auch für Nintendo Switch erscheinen, wie NIS America via Twitter bekannt gibt Das Spiel wird auch als physische Frontline Edition inklusive Mini-Artbook, Digital-Soundtrack und Wende-Cover erhältlich sein:Der Termin für die PC-Fassung soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden. Die Veröffentlichung auf PlayStation 4 (zum Test ) erfolgte bereits im Oktober 2020.Letztes aktuelles Video: The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4 Der Einstieg PS4