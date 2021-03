The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4: PC-Fassung kommt im April

We have one last surprise announcement in store for you all.



Trails of Cold Steel IV for PC will launch April 9th, 2021!



Check out the game page on Steam https://t.co/JhNT3R6wgi



Mit The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 wird bekanntlich die finale Episode von Nihon Falcoms Anime-Rollenspielsaga am 9. April 2021 auch für Nintendo Switch erscheinen. Auf Twitter hat NIS America mittlerweile verraten, dass es bei der PC-Version am gleichen Tag soweit sein wird. Die Veröffentlichung auf PlayStation 4 erfolgte bereits im Oktober 2020. Im PS4-Test resümierte Jens seinerzeit:"Das Spieltempo bleibt eher gemächlich, Technik und Inszenierung wirken merklich betagt. Außerdem kommt es schon früh zu Wiederholungen, während die Vertonung gewohnt viele Lücken aufweist und eine deutsche Lokalisierung weiter fehlt. Doch die epische Geschichte hält erneut bei Laune, die facettenreichen Rundenkämpfe auf Trab, während die flexible Charakter- und Beziehungspflege ungemein motiviert."Letztes aktuelles Video: The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4 Der Einstieg PS4