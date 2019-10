Beholder 2: Totalitäres Überwachungsabenteuer infiltiriert die PS4 - 4Players.de

Complete Edition

Screenshot - Beholder 2 (PS4) Screenshot - Beholder 2 (PS4) Screenshot - Beholder 2 (PS4) Screenshot - Beholder 2 (PS4) Screenshot - Beholder 2 (PS4) Screenshot - Beholder 2 (PS4) Screenshot - Beholder 2 (PS4) Screenshot - Beholder 2 (PS4) Screenshot - Beholder 2 (PS4)

Warm Lamp Games, Alawar und Curve Digital haben ihr bereits für PC, Nintendo Switch, Android und iOS erschienenes Spionageabenteuer Beholder 2 am 22. Oktober 2019 auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store schlägt mit 14,99 Euro zu Buche. PlayStation-Plus-Mitglieder erhalten noch bis zum 6. November 20 Prozent Rabatt und zahlen so nur 11,99 Euro. Darüber hinaus ist auch ein Civic-Duty-Paket genanntes Bundle aus Beholder 2 und derdes Vorgänger (zum Test ) für 19,99 Euro erhältlich.In der Spielbeschreibung heißt es: "Alle Bürger des großen Staates träumen davon, für das wichtigste Ministerium ihres Landes arbeiten zu dürfen! Zu Beginn des Spiels stehst du zwar erst ganz unten auf der Karriereleiter, aber das ist schon mehr, als die meisten deiner Landsleute jemals erreichen werden! Wirst du dein Amt umsichtig und verantwortungsbewusst ausüben und vielleicht sogar vom Weisen Führer selbst dafür ausgezeichnet werden? Oder wirst du es für deine Karriere rücksichtslos ausnutzen und alle aus dem Weg räumen, die zwischen dir und dem Posten des Premierministers stehen? Oder sollst du nur Missstände aufdecken? Doch dann stellt sich die Frage: Wer hat dich dazu beauftragt? Und warum? Wie dem auch sei: Ab sofort gehörst du zum Personal dieses Ministeriums! Jenseits dieser Mauern gibt es niemanden, der dir etwas zu sagen hat! Du darfst deine eigene Zukunft frei gestalten! Was wird nun aus dir werden?"Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4