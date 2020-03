The Council: The Mad Ones: Erste Episode kostenlos spielbar

Die erste Episode von The Council (The Mad Ones) kann fortan kostenlos auf PC ( Steam ) und PlayStation 4 ( PlayStation Store ) ausprobiert werden. Die kostenlose Test-Episode soll auch auf der Xbox One zur Verfügung stehen, im Moment fehlt aber im Microsoft Store noch jede Spur der Gratis-Fassung. Die anderen Episoden können im Anschluss einzeln oder als Season-Pass-Paket dazugekauft werden. Auszug aus dem Test : Lust auf ein stilvolles, kommunikatives und angenehm kreatives Adventure? Dann kann ich euch diesen historischen Trip ins 18. Jahrhundert trotz kleiner technischer Defizite wärmstens empfehlen! Man fühlt sich während der zwölf bis fünfzehn Stunden fast wie in einem Mantel-und-Degen-Abenteuer, nur dass nicht mit Klingen, sondern mit Worten gekämpft und gerätselt wird. Und das im weitesten Sinne: Als Detektiv, Politiker oder Okkultist greift man auf unterschiedliche rhetorische, psychologische, sprachliche, akademische oder ermittlungstechnische Fähigkeiten zurück, um das mysteriöse Verschwinden der eigenen Mutter sowie den geheimen Plan dahinter aufzuklären.Letztes aktuelles Video: Video-Fazit