Shadow: Premium-Angebote angekündigt; z.B. mit RTX-Titan-Grafikkarte und Raytracing - 4Players.de

Ultra – für 24,99 EUR pro Monat (29,99 EUR im Monatsabonnement) bietet es die Möglichkeit mit höchster Grafikleistung, in 4K oder mit bis zu 144 FPS, in Full HD zu spielen und ist Raytracing-kompatibel. Dieses Angebot überzeugt sowohl mit der Leistung einer GeForce RTX 2080-Grafikkarte, als auch mit der Leistung eines besseren Prozessors, mehr RAM und mehr Speicher.

Infinite – für 39,99 EUR pro Monat (49,99 EUR im Monatsabonnement) ermöglicht dieses Angebot den anspruchsvollsten Gamern, Streamern und Entwicklern Zugang zu den besten Technologien des Marktes inklusive Raytracing und der Leistung der derzeit besten Grafikkarte (RTX Titan) sowie 1 TB Speicher. Dank dieser Konfiguration können die Nutzer die neuesten und anspruchsvollsten Games in 4K spielen.

Der Spiele-Streaming-Service Shadow bietet seinen Nutzern ab sofort mehr Leistung auf der Server-Seite an. Dazu gehören auf Wunsch z.B. der Einsatz der teuren RTX-Titan-Grafikkarte sowie der Darstellung von Raytracing. Mit Shadow ist es laut Pressemitteilung möglich, auch die anspruchsvollsten Videospiele von jedem beliebigen Gerät aus zu spielen (Computer, Smartphone, Fernseher, iPad).Dort wird auch erläutert, dass man sich in Zukunft zusätzlich ans Streaming auf VR-Headsets wagen möchte - und welche Investitionen es in jüngster Zeit gab:"Um seiner Community einen noch besseren Service zu bieten, erweitert Shadow seine Abonnementangebote und Server mit drei kraftvollen Konfigurationen, die ab Februar verfügbar sein werden. Der Einsatz aktueller Raytracing-Technologie sowie die Nutzung von GeForce RTX 2080 und TITAN-Grafikkarten steigert die Leistungsfähigkeit zusätzlich. Allein diese würden im Normalfall den Preis eines kompletten PCs kosten. Um möglichst vielen Personen Highend-Cloud-Gaming zu ermöglichen, bietet Shadow drei neue Angebote zur Vorbestellung an:Die neuen Shadow-Angebote sind ab sofort auf der Shadow-Website zur Vorbestellung verfügbar. Nutzer, die im November vorbestellen, können ab Februar 2020 von ihrem neuen Shadow Gebrauch machen und werden nach dem Prinzip „First-come-first-served“ aktiviert. Aktuelle Shadow-Nutzer sind eingeladen, sich heute für das Abonnement ihrer Wahl zu entscheiden und können ab Februar 2020 ebenfalls dieses Angebot nutzen.Shadow überschreitet durch den Einsatz einer derart leistungsfähigen Hardware und dank seines technologischen Know-hows (Latenz, Stabilität usw.) alle Grenzen des Gamings und erschließt neue Potenziale: PC-Gaming am Fernseher, auf dem Handy ... und morgen in der VR! Umständliche und mühsame Installationen, große PC-Türme und Kabelgewirr gehören der Vergangenheit an: Shadow verwendet ein VR-Headset, das das zu sehende Bild direkt streamt und dabei die Leistung des Headsets vollständig ausschöpft.(...)Das Unternehmen arbeitet weiterhin eng mit seinen bisherigen Technologiepartnern NVIDIA, Intel, Microsoft, 2CRSi und Ericsson zusammen und beginnt in Kooperation mit Charter (Zweitgrößter amerikanischer Internetanbieter) und Proximus (Größter belgischer Internetanbieter) mit der Diversifizierung seines Vertriebs. Um die erforderliche Infrastruktur für diese neuen Angebote bereitstellen zu können, kündigt Shadow heute zudem eine wichtige Partnerschaft mit OVHcloud an, einem weiteren Unternehmen der Next40.Darüber hinaus verkündet Shadow eine neue Kapitalbeschaffung in Höhe von 30 Mio. EUR, die von seinem Referenzaktionär Nick Suppipat und neuen Aktionären wie einem der führenden Investmentfonds in Frankreich, Serena Capital (über seine auf Gaming und Entertainment spezialisierten V13-Fonds), Unternehmerpersönlichkeiten um Erik Maris herum (Laurent Deltour, Christophe Karvelis, Philippe Lazare, Lionel Scotto le Massese, Marc Simoncini, Pierre le Tanneur) und seinem Partner 2CRSi, durchgeführt wird. Diese neue Kapitalerhöhung sowie die Investitionen von Charter Communications und Western Digital zu Jahresbeginn erhöhen den Gesamtbetrag der von Shadow seit seiner Gründung aufgenommenen Mittel auf 100 Mio. EUR."Letztes aktuelles Video: Introducing Shadow Hive