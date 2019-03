The Messenger: PS4-Start des Ninja-Abenteuers erfolgt - 4Players.de

Aktualisierung vom 20. März 2019, 07:45 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 18. März 2019, 08:25 Uhr:

Inzwischen haben Sabotage Studio und Devolver Digital The Messenger auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Im PlayStation Store kostet das Ninja-Abenteuer 19,99 Euro.Sabotage Studio und Devolver Digital werden The Messenger am 19. März 2019 auch für PlayStation 4 veröffentlichen. Auf dem PlayStation Blog haben die Entwickler über die PS4-Fassung ihres bereits für PC und Nintendo Switch erschienenen Ninja-Abenteuers (zum Test ) kürzlich folgendes zu Protokoll gegeben: "Seit der Ankündigung von The Messenger haben die Fans uns darum gebeten, es auf PS4 herauszubringen. Tja, das Warten hat ein Ende und wir geben euch mit großer Freude bekannt, dass die PlayStation-Familie ab dem 19. März die Schriftrolle tragen und sich mit dem DUALSHOCK 4 Wireless-Controller austoben kann.Aber das ist noch nicht alles. Diesen Sommer wird die Geschichte von The Messenger eine unerwartete Wendung nehmen, denn dann erscheint eine kostenlose Erweiterung mit dem Namen 'Picnic Panic' (Picknick-Panik). Dieses absolut alberne Abenteuer fordert eurem Können sogar noch mehr ab, denn unser Ninja begibt sich darin auf Voodkin Island (die Voodkin-Insel), um Barma'thazëls teuflischen Plan zu vereiteln." Hier aktuelle Spielszenen:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer PS4