The Messenger: Picnic Panic: Kostenloses Add-on für das Ninja-Abenteuer auf PC, Switch und PS4 veröffentlicht - 4Players.de

Devolver Digital und Sabotage Studio haben die kostenlose " Picnic Panic "-Erweiterung für The Messenger wie auf der E3 angekündigt am 11. Juli 2019 auf Nintendo Switch ( eShop ), PlayStation 4 ( PlayStation Store ) und PC ( Steam GOG ) veröffentlicht. Zudem wird das im Xbox Game Pass für PC enthaltene Hauptspiel (zum Test ) aktuell auf allen Plattformen mit bis zu 33 Prozent Rabatt angeboten.Zum Inhalt des Gratis-DLC heißt es: "Auf Ihrer Reise nach Voodkin Island werden Spieler nicht nur von geliebten Charakteren aus dem Hauptspiel begleitet, sondern können auch drei erfrischend neue Level erkunden, die jeweils in einzigartigen und originellen Bosskämpfen gipfeln. Wie man so schön sagt, halte deine Badefreunde nahe bei dir und deine Fressfeinde noch näher.Wenn das nicht genug ist, um euch in unseren tropischen Urlaub zu entführen, hat Rainbowdragoneyes 13 brandneue Tracks für die Voodkin Vacation Playlist bereitgestellt."Letztes aktuelles Video: Picnic Panic - Launch-Trailer