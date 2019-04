Total War: Three Kingdoms: Die zwölf Warlords im Überblick - 4Players.de

Das Han-Imperium steht kurz vor dem Fall und hinterlässt ein zersplittertes China. In Total War: Three Kingdoms streiten zwölf Warlords um den Thron. Einen Überblick über die Warlords geben SEGA und Creative Assembly im folgenden Trailer. Als Spieler kann man die Wunden des Landes als gütiger Liu Bei heilen, das Establishment als Banditenkönigin Zheng Jiang in Brand setzen oder als Taktiker Cao Cao die Armeen der Gegner austricksen. Jeder Warlord soll ein Meister seiner Disziplin sein. Das Strategiespiel wird am 23. Mai 2019 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Warlords of the Three KingdomsÜberblick über die Warlords: