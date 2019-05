Total War: Three Kingdoms: Pläne für DLC-Erweiterungen und Mod-Werkzeuge - 4Players.de

Creative Assembly hat angekündigt , dass man seine "Musou-Strategie" Total War: Three Kingdoms auch nach der Veröffentlichung noch mit weiteren Inhalten versorgen will. Allerdings will man dabei nach Angaben von PC Gamer offenbar eine etwas andere DLC-Schiene fahren als man es vielleicht erwarten würde."Wir verfolgen einen etwas anderen Ansatz beim DLC für TW3K", sagt James High von Creative Assembly. "Er basiert zum einen auf den aufregenden Möglichkeiten, die uns das Quellmaterial rund um die drei Königreiche bietet. Andererseits auf den Vorlieben unserer Spieler, von denen wir wissen, dass sie größere Erweiterungen bevorzugen, bei denen der Wiederspielwert spürbar steigt."In den so genannten Chapter Packs wird in verschiedene Bereiche der drei Königreiche zurückkehren und dabei neue Startpunkte, Ereignisse sowie Helden antreffen, aber auch alte Bekannte aus der Kampagne wiedersehen. Von der Größenordnung sollen sie sich zwischen dem Umfang von Kampagnen- und Kultur-Paketen befinden. Man wird aber weiterhin auf einer großen Karte in China spielen und darf laut PC Gamer sowohl mit neuen Fraktionen als auch frischen Mechaniken rechnen.Darüber hinaus plant man auch Mod-Werkzeuge anzubieten, die kurz nach dem offiziellen Release am 23. Mai zur Verfügung gestellt werden sollen. Derzeit befinden sich die modernisierten Tools in der Beta-Phase und werden bereits ausgewählten Moddern zum Testen angeboten.Letztes aktuelles Video: Video-Test