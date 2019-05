Total War: Three Kingdoms: Verkaufsstart, Vorbesteller-Rekord und über 162.000 aktive Spieler auf Steam - 4Players.de

Sega und Creative Assembly haben heute Total War: Three Kingdoms auf PC via Steam und im Einzelhandel veröffentlicht. Das Strategiespiel rund um die Machtkämpfe unterschiedlichster Kriegsherren im antiken China des 2. Jahrhunderts wurde bisher häufiger vorbestellt als jedes andere Spiel aus der Total-War-Reihe. Aktuell sind über 162.000 Spieler ( gleichzeitig ) in dem Spiel aktiv. Unseren Test findet ihr hier "Mit Three Kingdoms haben wir eines der intensivsten Strategie-Erlebnisse des ganzen Franchise erschaffen", sagt Game Director Janos Gaspar. "Wir sind unglaublich stolz auf das, was wir zur Repräsentation der reichhaltigen Kultur des antiken China entworfen haben, aber auch auf die Evolution, die es für Total War bedeutet."Laut Publisher wurden über 25 Millionen Spiele aus der Total-War-Serie verkauft und monatlich sollen mehr als 1,2 Millionen Spieler in den Titeln aktiv sein. Creative Assembly gilt als eines der größten Entwicklerstudios in Europa und arbeitet aktuell an "zahlreichen neuen Titeln". Ein Spiel dürfte Total War: Warhammer 3 sein.Letztes aktuelles Video: Forge Your Legend