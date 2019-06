Total War: Three Kingdoms: Reign of Blood (DLC) mit Bluteffekten und Gewaltanimationen veröffentlicht - 4Players.de

Neue Kampagnen-Ereignisbilder, die Blut und Gewalt zeigen

Neue Bluteffekte in den Kampfanimationen zwischen Charakteren nach Gefechten



Verstümmelung von Menschen: Abgetrennte Extremitäten und Enthauptungen

Verstümmelung von Pferden: Abgetrennte Beine

Verbrannte Leichen

Spritzendes Blut bei Kontakt mit Waffen

Neue Todes-Animationen für Charaktere gegen die Infanterie

Leichen als Schlachtfeldrequisiten

Blutregler: Passt die Intensität der Bluteffekte nach Eurem Belieben an"

Die Erweiterung Reign of Blood ist für Total War: Three Kingdoms erschienen ( Steam : 2,99 Euro). Der DLC fügt eine Vielzahl an Bluteffekten, Gewaltanimationen und Todesarten hinzu - sowohl in der Kampagne als auch im Gefecht. Einmal installiert, können diese Effekte in den erweiterten Grafikeinstellungen aktiviert werden. Für die vergangenen Spiele aus der Total-War-Reihe sind ebenfalls solche Blut-DLC-Pakete im Nachhinein erschienen. Für das Hauptspiel ist derweil der Patch 1.1.0 verfügbar ( Change-Log ).Sega und Creative Assembly: "Es ist zu beachten, dass je nach Aufenthaltsland die Altersfreigabe des Hauptspiels durch das Effektpaket "Reign of Blood" erhöht werden könnte.""Kampagneneffekte:Gefechtseffekte:Letztes aktuelles Video: Reign of Blood Top 10 Most Gruesome Kills