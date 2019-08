Total War: Three Kingdoms: Arcadiger Horde-Modus im Anmarsch - 4Players.de

Sega und Creative Assemble haben einen Dynasty Mode für Total War: Three Kingdoms angekündigt. Dabei handelt es sich im Prinzip um einen Horde-Modus mit Arcade-Flair, in dem man sich zunehmend größeren und stärkeren Gegnerwellen stellen muss. Wie PC GamesN anmerkt, gibt es dabei allerdings einen Twist: Eure Armee darf lediglich aus maximal drei Einheiten bestehen, doch handelt es sich immerhin um die starken Helden-Varianten wie Lu Bu, Guan Yu oder Lu Bei.Der Dynasty Mode soll bereits am 8. August in Form eines Updates für das Hauptspiel ausgeliefert werden, das kostenlos sein wird.Letztes aktuelles Video: Dynasty Mode Reveal Trailer