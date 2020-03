Total War: Three Kingdoms: Kapitelpaket "A World Betrayed" angekündigt

"Dynamik: In Lü Bus Fraktion dreht sich alles um Lü Bu höchstpersönlich, der als Fraktionsführer seine Feinde besiegt. Das Besiegen von feindlichen Charakteren generiert Dynamikpunkte, wodurch zahlreiche mächtige Aktionen und Boni freigeschaltet werden.

'Größter Krieger'-Fenster: Lü Bus Fraktion hat Zugriff auf das 'Größter Krieger'-Fenster, inklusive legendärer Krieger des Zeitalters der Drei Reiche. Besiegt Ihr diese legendären Krieger mit Lü Bu, schaltet Ihr zahlreiche permanente Boni für Eure Fraktion frei."

"Vermächtnis von Wu: Sun Ce folgt einer Liste von 'Bestrebungen'. Schließt er diese Ziele ab, erhält er dauerhafte Boni für seine Fraktion. Darunter fallen Aufgaben, wie die südlichen Länder zu erobern, hochrangige Charaktere am Hof zu sammeln und Rache für den Mord seines Vaters zu üben.

Glück im Leichtsinn: Durch sein leichtsinniges Verhalten gelingt es Sun Ce, sein Königreich mit einer unübertroffenen Schnelligkeit und Leichtigkeit zu erweitern. Doch das Glück, das ihn am Leben hält, kann nicht für immer anhalten. Wenn seine Glückssträhne endet, wird Sun Ce sterben. Durch das Erfüllen seiner Bestrebungen kann sein Tod verzögert und vielleicht sogar vermieden werden."

Am 19. März 2020 wird das Kapitelpaket "A World Betrayed" für Total War: Three Kingdoms erscheinen (Preis auf Steam : 9,99 Euro). Insgesamt 13 spielbare Fraktionen mit neuen Startpositionen, Ereignissen und Story-Missionen werden mit der Erweiterung hinzugefügt. Hierzu gehören u.a. zwei Fraktionen, die von Lü Bu und Sun Ce angeführt werden. Darüber hinaus gibt es neue Kampfeinheiten (darunter Tigerwache, Fliegende Reiter und Wache der Magd) und Charaktere wie Cheng Pu oder die Qiao-Schwestern. Ein neuer Spielbeginn im Jahr 194 n. Chr. ist möglich. Passend zum Kapitelpaket wird ein kostenloses Inhaltsupdate für das Hauptspiel erscheinen ( FAQ )."Mitten in der Nachkriegszeit des verheerenden Konflikts im Jahr 190 n. Chr. streiten sich Chinas führende Kriegsherren darum, wer das Machtvakuum im Herzen der Han-Dynastie zu füllen vermag. Spieler erschaffen ihr neues Kaiserreich mit einer Armee, die von Chinas größten Kriegern jener Zeit angeführt wird: dem begabten Lü Bu und dem ehrgeizigen Sun Ce. Beide müssen jeweils ihre eigenen Rivalitäten ausfechten und Ländereien erobern. Neue einzigartige Kommandanten, mächtige Krieger und bedeutende Staatsmänner folgen ihnen in die Schlacht und sind dazu bereit, den Herrschaftsanspruch ihrer Anführer auf China zu sichern!"Lü BuEinzigartige Fraktionsmechaniken:Sun CeEinzigartige Fraktionsmechaniken:Letztes aktuelles Video: A World Betrayed Reveal Trailer