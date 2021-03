Total War: Three Kingdoms: Kapitelpaket "Fates Divided" und Update 1.7.0 veröffentlicht

"Neuer Startzeitpunkt: Der Startzeitpunkt 200 CE katapultiert Spieler zu einem entscheidenden Moment in der Geschichte der Drei Reiche, in dem die primären Helden inzwischen erfahrene und gefürchtete Charaktere sind. Vollendest du Cao Caos Marsch quer über die Landkarte oder nutzt du stattdessen Yuan Shaos große Armee, um seine Pläne zu vereiteln?

Neue Kriegsherren: Erlebe eine generationenübergreifende Kampagne als Liu Yan und versuche in der Rolle dieses ehrgeizigen und klugen Mannes, im Schatten des Han-Kaiserreichs ein Vermächtnis für seine Familie aufzubauen. Mit seiner einzigartigen Ambition-Mechanik kannst du die Grundsteine für die anstehende Übernahme seines Sohnes Liu Zhang schaffen, der schließlich die Früchte der harten Arbeit seines Vaters ernten wird oder dabei zusehen muss, wie die ausgeklügelten Pläne der letzten Generation unter seiner Führung scheitern.

Neue Einheiten: Mit Cao Cao und Yuan Shao zieht eine Vielzahl an Kriegern in den Kampf, die dieses Zeitalter prägten, darunter die Ye-Speervorreiter, die Adlige Xiongnu-Kavallerie und die Qingzhou-Hellebarden. Wer es schafft, über seine Widersacher zu siegen, kann vielleicht sogar die Eliteeinheiten der nördlichen Armee unter sein Kommando bringen."

Mit "Fates Divided" ist das nächste Kapitelpaket als Downloadinhalt für Total War: Three Kingdoms ab 29,95€ bei kaufen ) veröffentlicht worden (Preis auf Steam : 9,99 Euro). Zehn Jahre nach den Ereignissen der Hauptkampagne sollen die Spieler in dem DLC erleben, wie die einst blühende Freundschaft zwischen Cao Cao und Yuan Shao in einem Kampf um die Herrschaft über China zerbricht. Neben dem Startzeitpunkt 200 n. Chr. beinhaltet die Erweiterung laut Sega auch Verbesserungen mehrerer Spielmechaniken, eine neue Fraktion, weitere Einheiten sowie neue Spielstile für etablierte Fraktionen ( FAQ ).Features (laut Hersteller):Zusammen mit "Fates Divided" ist ein Patch für das Hauptspiel erschienen. Das Update auf v1.7.0 überarbeitet die Fraktionen von Cao Cao und Yuan Shao, integriert eine neue Kaiserliche-Intrige-Mechanik und bringt Verbesserungen für den Fraktionsrat. Das Change-Log findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Fates Divided Release Trailer