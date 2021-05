Total War: Three Kingdoms: Wird mit Patch 1.7.1 beendet; neues Three-Kingdoms-Projekt in Produktion

Creative Assembly beendet mit dem Patch 1.7.1, der heute erscheint, die Arbeiten an Total War: Three Kingdoms ab 36,13€ bei kaufen ) . "Fates Divided" (März 2021) war die letzte Erweiterung für das Strategiespiel. Es werden keine weiteren Add-ons oder Updates folgen."Der Patch 1.7.1 (...) beinhaltet zahlreiche von der Community geforderte Fehlerbehebungen, sowie eine wichtige Änderung an der Kampagnenkarte, die Song Shan und den Hulao-Pass an ihre richtige Position rückt. Dies ermöglicht zusätzlich einige Verbesserungen der Gebiete rund um den Gelben Fluss, was Spieler daran hindern wird, Torpässe zu leicht zu überwinden", heißt es weiter. Das Change-Log findet ihr hier Die Entwickler von Total War: Three Kingdoms arbeiten fortan an einem anderen Projekt, das ebenfalls auf dem Roman "Geschichte der Drei Reiche" basiert. Das Team hat angedeutet, dass sie ihren "Fokus auf die üppige Anzahl an Charakteren und ihre individuellen und einzigartigen Geschichten richten, um damit das, was Total War: Three Kingdoms so besonders gemacht hat, noch mehr hervorzuheben."Creative Assembly: "Jetzt ist es an der Zeit, über die Zukunft von Three Kingdoms zu reden. Mit der Veröffentlichung von Fates Divided sind wir am Ende unserer Inhalte für Total War: Three Kingdoms angekommen. Nun möchten wir uns einem neuen Projekt dieser aufregenden historischen Saga widmen. Unser Team, das dieses vergangene Jahr von zu Hause aus arbeiten musste, ist nun in die Vorproduktion für den nächsten Teil des Three Kingdoms-Universums übergegangen, der uns eine neue Gelegenheit verschafft, diese unglaubliche Welt weiter auszubauen. Es gibt noch so viele Geschichten zu erzählen und wir sind gespannt darauf, diese Reise mit euch fortzusetzen. Wir haben das Glück, bei CA an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten zu können. Dieses Projekt gibt uns die Möglichkeit, uns als eigenständiges Team unter dem Total War-Banner zu festigen und zusätzlich zu weiteren historischen Titeln Inhalte für Three Kingdoms zu produzieren."Letztes aktuelles Video: The Future of Total War Three Kingdoms